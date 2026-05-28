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El País

Homenaje al periodista y abogado

Las muchas formas de recordar a Jozami

Página/12 formará parte del homenaje La ceremonia será el viernes 29 de mayo a las 18:30 en la Sede Rectorado Centro de la UNTREF (Juncal 1319, CABA) EDUARDO JOZAMI FOTOS ALEJANDRO L

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Militante, abogado, periodista y referente de los DDHH

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