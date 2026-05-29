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Economía

Granja Tres Arroyos deja a 700 personas sin trabajo

📰 “Cierre por tiempo indeterminado”

Se anunció el cierre de la histórica planta “La China” de Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Granja tres arroyos
Granja Tres Arroyos se achica para enfrentar la dinámica del mercado interno. Sin Credito

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