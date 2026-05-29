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Economía
Granja Tres Arroyos deja a 700 personas sin trabajo
📰 “Cierre por tiempo indeterminado”
Se anunció el cierre de la histórica planta “La China” de Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Por
Mara Pedrazzoli
29 de mayo de 2026 - 9:36
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Bluesky
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Granja Tres Arroyos se achica para enfrentar la dinámica del mercado interno.
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