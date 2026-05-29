Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Cristina Fernández de Kirchner
Causa Vialidad
Peter Thiel
Javier Milei
Manuel Adorni
La Libertad Avanza
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Juicio a narco disparó sospechas sobre corrupción penitenciaria
📰 Coimas, privilegios y dudas en cárceles
El diputado Del Frade quiere respuestas sobre presuntos pagos de presos para obtener beneficios en penales santafesinos.
29 de mayo de 2026 - 22:41
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Carcel de Piñero Santa fe
SEBAGRANATA
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
El cantante, productor y compositor chileno celebrará sus 20 años de música en el Gran Rex
Alex Anwandter, maravillado en la trama: “Concentrarse solo en los resultados es una receta para vivir insatisfecho”
Por
Joel Álvarez
Los hermanos Cerúndolo jugarán este sábado en París
Roland Garros: derrotas de Tirante y Sierra en la tercera ronda
Dramático pedido de una madre en Mar del Plata: la desalojan con su hijo operado 74 veces
“Estoy desesperada para que Santi siga viviendo y darle un techo digno”
En abril, resgritó una caída interanual del 6,1 por ciento
La destrucción del empleo público avanza
Exclusivo para
Para celebrar el Día de la Independencia norteamericana
Javier Milei se viste de rojo, azul y blanco y viajará otra vez a Estados Unidos
Reunión en la Sala de Situación
Trump asegura que tomará su “decisión final” sobre un acuerdo con Irán
Tras el informe de OCDE sobre inversión extranjera, Ferreres confirmó un desplome local
Los empresarios nacionales tampoco invierten
Por
Leandro Renou
300 personas perdieron su empleo
Denuncian fraude y vaciamiento tras el cierre de Farmacias Dr. Ahorro
El País
De festejos con Donald Trump
Milei viaja a celebrar el Día de la Independencia de EE.UU.
Se hizo el Foro Encuentro Reformista
El radicalismo se agrupa en CABA
Los detalles del viejo experimento libertario
Nueva Ley de Sociedades: el Gobierno busca que las empresas tengan menos controles y más poder que el Estado
Colmó el Estadio Multideportivo de Ferrocarril Oeste
“Jubilazo federal” para enfrentar el ajuste del Gobierno
Economía
Aunque con interrogantes sobre la capacidad acular dólares
Mayo de veranito financiero
En abril, resgritó una caída interanual del 6,1 por ciento
La destrucción del empleo público avanza
Advierten economistas bonaerenses
El ajuste presiona sobre provincias y municipios
Sobrestock, deudas y destrucción de empleo en el segundo bimestre
La industria indumentaria en jaque
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Dramático pedido de una madre en Mar del Plata: la desalojan con su hijo operado 74 veces
“Estoy desesperada para que Santi siga viviendo y darle un techo digno”
El próximo miércoles frente al Congreso
3J: Ni Una Menos convoca a concentrarse para “derrotar a Milei, el FMI y sus cómplices”
Tras 42 años
Un veterano de Malvinas recuperó una carta que había escrito desde la trinchera: “Lo primero que hice fue olerla”
Encíclica Magnifica Humanitas
El Papa llamó a permanecer “profundamente humanos”: ¿qué quiere decir con esto?
Por
Dylan Resnik
Deportes
Los hermanos Cerúndolo jugarán este sábado en París
Roland Garros: derrotas de Tirante y Sierra en la tercera ronda
El Millonario incorpora otro campeón del mundo
River sonríe: Otamendi firmó contrato y se sumará después del Mundial
David Cairns activó el modo mundialista
El embajador británico y un video hecho con IA para saludar a los convocados argentinos de la Premier
El flamante campeón del Torneo Apertura se presenta en Santiago del Estero
Copa Argentina: Belgrano de Córdoba se mide con Gimnasia (J)