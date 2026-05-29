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Rosario|12

Pullaro dijo que la polémica se reduce al intendente y concejales

📰 El parque acuático seguirá su curso

Parte de la oposición no consiguió quórum en el Concejo Municipal para suspender la licitación oficial. Críticas a libertarios ausentes y chicaneo oficialista.

Luciano Couso
Por Luciano Couso
La sesión extraordinaria convocada por la oposicion no obtuvo quórum. Gentileza -

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