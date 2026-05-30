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La estrategia mediática y legislativa del Gobierno para exhibir gestión
Un plan desordenado para tapar el caos interno
En Casa Rosada aseguran que Adorni “está firme” en el cargo, aunque aún no presentó su declaración jurada. El optimismo en la economía y el derrumbe de Milei en las redes sociales.
Por
Analía Argento
31 de mayo de 2026 - 22:43
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MILEI 25 MAYO
El Presidente se esforzó por mostrar unidad en los actos del 25 de mayo.
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