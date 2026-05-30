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El País

La estrategia mediática y legislativa del Gobierno para exhibir gestión

Un plan desordenado para tapar el caos interno

En Casa Rosada aseguran que Adorni “está firme” en el cargo, aunque aún no presentó su declaración jurada. El optimismo en la economía y el derrumbe de Milei en las redes sociales.

Analía Argento
Por Analía Argento
MILEI 25 MAYO El Presidente se esforzó por mostrar unidad en los actos del 25 de mayo. ARCHIVO

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La entrega de los recursos naturales, el condicionamiento del FMI y las apuestas del establishment

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La consultora 1816 prevé turbulencia en 2027

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