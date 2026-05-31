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Una reforma fiscal que va tomando color

📰 “Asalto comando-libertario”

Si para los libertarios “los impuestos son un robo”, ahora acordaron con el FMI realizar un asalto comando a la clase media y popular.

El ministro Luis Caputo dice que al gobierno no le falta empatía. JUAN MABROMATA. AFP

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