📰 La última conquista - Clone

En “Amada Lesbia”, la escritora Elvira Orphée desplegó la apasionada y turbulenta historia de amor entre el poeta al que conocemos como Catulo y Clodia (la Lesbia del libro), patricia liberal, mujer culta e independiente muy avanzada en su tiempo, el último periodo de la República romana. Esta novela que llegó a ser finalista del legendario premio de literatura erótica La sonrisa vertical y permanecía inédita, ahora es el punto de partida de la flamante editorial Sur y después, que la publica por estos días.