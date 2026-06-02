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Cultura

TEATRO Dayana Bermúdez Cortes presentará "El grito sagrado" en Caras y Caretas 2037

“Es necesario tocar estos temas en este contexto”

La actriz colombiana, afrodescendiente, aborda la figura de la mítica María Remedios del Valle, soldada del Ejército del Norte en la guerra por la independencia.

María Daniela Yaccar
Por María Daniela Yaccar
Dayana Bermudez Cortes
Dayana Bermudez Cortes protagoniza la obra que se podrá ver desde el viernes en Sarmiento 2037. Bernardino Avila

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