Tapa del 2/06

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Caputo repite que “lo peor ya pasó” y que saldrán “dólares de las orejas”

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Entrena la Selección en Kansas y Scaloni define el equipo para los amistosos

De acuerdo a un ranking global, todas las instituciones locales resignaron posiciones

Por el desfinanciamiento, las universidades pierden prestigio internacional

Por Pablo Esteban

El País

CFK proscripta

“Cristina está presa y proscripta porque les gana”: Máximo Kirchner cruzó a Mauricio Macri

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Ordenó deterner el cierre de la Estación Experimental AMBA

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"No vamos a retirar la denuncia"

El aumento que no fue y una condición “inaceptable”: por qué fracasó la reunión entre el Gobierno y las universidades

Por Vardan Bleyan

Economía

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RIGI-Vaca Muerta

Fuerte apuesta de Chevron

El Central adquirió 175 millones de dólares

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Una condición que afecta a millones de personas

De Berazategui a Nueva York: una argentina ganó un premio mundial de Google con una IA para estudiantes con TDAH

Por Natalia López Gómez
Horror en una carnicería de Córdoba

La filmaron poniendo raticida en el mate de un compañero de trabajo y terminó detenida

Extinguido en la provincia el siglo pasado

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