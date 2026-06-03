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Rosario|12

Desde Sadop cuestionaron los datos del programa de alfabetización

📰 El Plan Raíz despierta críticas en el gremio

En Sadop hablan de “cuentas engañosas” respecto a la difusión oficial. Advirten sobre la participación de las fundaciones Natura y Pérez Companc en el programa.

Ignacio Cagliero
Por Ignacio Cagliero
Martín Lucero, secretario general de docentes privados. Luciana Giacomelli

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