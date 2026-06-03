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Desde Sadop cuestionaron los datos del programa de alfabetización
📰 El Plan Raíz despierta críticas en el gremio
En Sadop hablan de “cuentas engañosas” respecto a la difusión oficial. Advirten sobre la participación de las fundaciones Natura y Pérez Companc en el programa.
Por
Ignacio Cagliero
03 de junio de 2026 - 22:54
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Martín Lucero, secretario general de docentes privados.
Luciana Giacomelli
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