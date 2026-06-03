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Rosario|12

Central tras los pasos de Angelito Correa, Buonanotte y Lo Celso

📰 Esa ilusión de ver a los ídolos volver a casa

La dirigencia canaya busca contrataciones de prestigio para el próximo semestre pero choca con las limitaciones de su economía y con un adversario de peso: River.

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