Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

El padre de Agostina Vega repudió la cobertura del caso

📰 “¡Pónganse un segundo en mis zapatos!”

Gabriel Vega, el padre de la adolescente asesinada, criticó las falsas versiones, pidió terminar con el amarillismo y aseguró que no parará hasta conseguir justicia.

Caso Agostina. Gabriel Vega, papá de la nena asesinada, dio una conferencia de prensa junto a sus defensores. Córdoba 12

Últimas Noticias

"Belén" de Dolores Fonzi, la favorita

Premios Sur 2026: la gala de la industria del cine argentino, minuto a minuto

Por Erik Gómez
La ceremonia y sus protagonistas

Premios Sur 2026: todos los ganadores de la noche del cine argentino

Por Erik Gómez
Proyecto de ley

Que las petroleras se hagan cargo de los pozos abandonados

El Gobierno, en guerra por los nombramientos en la justicia

Bullrich tiene su propia lista negra de candidatos a jueces y fiscales

Por Luciana Bertoia

Exclusivo para

Washington aplicaría a Brasil un 25 % de aranceles

Lula culpa a Flávio Bolsonaro por la nueva amenaza arancelaria de EE.UU.

Opinión

Abelardo de la Espriella: de “outsider” poco y nada

Por Daniel Kersffeld
Rechazan apelación de Burford en el caso YPF

Fallo contra los fondos buitre

Un recorrido que inició con el primer Ni una menos

Sostener la política pública en el tiempo, la clave para combatir la violencia de género

El País

Proyecto de ley

Que las petroleras se hagan cargo de los pozos abandonados

El Gobierno, en guerra por los nombramientos en la justicia

Bullrich tiene su propia lista negra de candidatos a jueces y fiscales

Por Luciana Bertoia
Dijo que habrá “campañas negativas de los movimientos de izquierda"

Milei abre el paraguas ante de las presidenciales

La protesta del Premio Nobel de la Paz

Pérez Esquivel comenzó un ayuno contra el hambre del pueblo que genera Milei

Economía

El ministro de Economía, en campaña

Caputo cree que ya le ganó a Kicillof

El presidente y parte del equipo económico en el Congreso del IAEF

Discurso de autoelogio de Milei ante empresarios

El 20% de prestamos de menor monto, de hasta $ 206.000, son los de mayor atraso

La mora llega al 35% en hogares de bajos ingresos

Por Mara Pedrazzoli
Rechazan apelación de Burford en el caso YPF

Fallo contra los fondos buitre

Sociedad

Una condición que afecta a millones de personas

De Berazategui a Nueva York: una argentina ganó un premio mundial de Google con una IA para estudiantes con TDAH

Por Natalia López Gómez
Horror en una carnicería de Córdoba

La filmaron poniendo raticida en el mate de un compañero de trabajo y terminó detenida

Extinguido en la provincia el siglo pasado

Registraron al yaguareté N° 50 nacido en libertad en Corrientes

Donald Trump firmó una orden ejecutiva

Los desarrolladores de IA compartirán sus modelos más avanzados con la Casa Blanca

Deportes

El plantel de Francia se sacó la foto presidencial

Macron visitó a la selección subcampeona del mundo y les hizo un pedido muy particular

Los goles fueron convertidos por Tielemans y Lukaku

Bélgica derrotó de visitante a Croacia en otro amistoso

El plante se volvióa entrenar en el complejo de Kansas

Selección Argentina: Scaloni perfila los titulares para el amistoso con Honduras

El DT de Argentinos Juniors es un candidato apuntado

Racing busca reemplazar a Costas y sondea por el entrenador Diez