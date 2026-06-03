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Cultura

MÚSICA Empieza hoy el Festival Festival Tango+Tango en Hasta Trilce

Puente entre la tradición y la modernidad

Andrés Valenzuela
Por Andrés Valenzuela
La Martino
La Martino, una de las agrupaciones que participará del encuentro. Fotógrafo/creador Amalia Fischbein

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