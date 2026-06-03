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El País

Reforma laboral

📰 Repudio a la reglamentación

Triumbirato CGT
Triumbirato CGT NOTOCIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 25 La CGT entró por estos días en modo “receso” hasta febrero, cuando el Gobierno tiene previsto lograr en el Senado la media sanción de la reforma laboral, una iniciativa resistida de modo transversal por todo el arco sindical y social. FOTO NA ARCHIVO DANIEL VIDES noticias argentinas

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