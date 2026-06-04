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Cultura
CINE Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas debutan como cineastas
📰 “Queríamos que la película no fuera autoindulgente”
“La noche está marchándose ya” torna la incertidumbre económica y la crisis cultural actual en disparadores de una ficción melancólica, vital y de sentido colectivo.
Por
Ezequiel Boetti
04 de junio de 2026 - 23:47
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Bluesky
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Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas llevaron su película a varios festivales internacionales.
Prensa -
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