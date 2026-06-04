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Rosario|12

Notas sobre la única novela que escribió Sylvia Plath

📰 Vivir en el vacío de la pesadilla

La escritora narra una depresión severa a sus 20 años en La campana de cristal, que escribió poco antes de suicidarse.

Dalila Arpin*
Por Dalila Arpin*
Sylvia Plath puso fin a su vida a los 30 años, dos semanas después de la publicación de su novela.

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