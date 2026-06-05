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“Los bobos”, con Sebastián Romero Monachesi y Cecilia Marani
📰 Comedia rancia y desesperanzada
El film es un espejo deforme y extremo de la insensibilidad, egoísmo y sevicia que recorre la sociedad actual.
05 de junio de 2026 - 20:21
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Los personajes de "Los bobos" son extremos.
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