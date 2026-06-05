📰 Todo versus

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El trader suizo Mercuria y una firma de Manzano compraron los activos locales por u$s 1420 millones

La red y la refinería de Shell cambiaron de dueño

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Axel González, de 21 años

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