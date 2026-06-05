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El País

Postergó el debate de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

📰 Un traspié para la Casa Rosada

El proyecto de Sturzenegger que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros quedó en pausa. Hubo media sanción al pago a fondos buitres.

JUNIO 4:El Senado sesionará hoy para tratar el proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales
El Senado, ayer, durante la sesión fallida para el gobierno. noticias argentinas

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