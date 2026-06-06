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Renovó contrato el joven delantero de Central y se esperan novedades

📰 El pibe Giovanni Cantizano puso la firma

Giovani Cantizano renovó en Central. Prensa Carc

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