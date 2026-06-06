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Reacciones de figuras del arte y la cultura frente a la muerte del Indio
“En sus letras contó la historia argentina”
Desde Skay Beilinson hasta León Gieco, pasando por Lito Vitale y Andrés Ciro Martínez, las más variadas figuras rindieron homenaje al músico fallecido ayer.
06 de junio de 2026 - 3:36
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Indio Solari fue despedido con emoción en las redes sociales.
AFP -
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