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El País

Se definen los reemplazos de Bruglia y Bertuzzi

La Cámara Federal está en la mira

Javier Milei se prepara para mandar más de 40 pliegos al Senado mientras se entusiasma con un rediseño de Comodoro Py.

Por Luciana Bertoia
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en la cuerda floja.

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El gobernador quiere que la nueva normativa sea aprobada con consenso fuerte

Kicillof suma respaldo de los intendentes antes de girar su ley de Seguridad a la Legislatura

El presidente de Colombia desafió posibles sanciones de EE.UU.

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Se entregarán el lunes 8 de junio en el Teatro Alvear

Anunciaron a los ganadores de los Premios Ana Frank 2026

La ofensiva de la Corte Suprema contra la expresidenta

Se cumple un año del fallo que ejecutó la detención y proscripción de Cristina Kirchner

Por Raúl Kollmann

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El candidato presidencial izquierdista peruano dio una conferencia de prensa con medios extranjeros

Un optimista Roberto Sánchez espera “empezar a trabajar” tras el balotaje del domingo

Por Carlos Noriega
Falta de empatía

Un oficialismo distante de la muerte del Indio Solari

La polémica en torno a Verónica Michelli

El plan de Milei para evitar un nombramiento incómodo

Por Luciana Bertoia
El policía Facundo Fajardo mató al niño en Ciudad Evita

Thiago Correa: a un año del crimen, la causa espera definiciones entre el juicio abreviado y el juicio por jurados

Por Santiago Brunetto

El País

La ofensiva de la Corte Suprema contra la expresidenta

Se cumple un año del fallo que ejecutó la detención y proscripción de Cristina Kirchner

Por Raúl Kollmann
Se tratan los reemplazos de Bruglia y Bertuzzi

Semana clave para definir el futuro de la Cámara Federal de Comodoro Py

Por Luciana Bertoia
Reuniones y actividades en Estados Unidos

Glinski llevó a Washington una agenda sobre democracia, soberanía y remediación ambiental

El lawfare de los cortesanos

Por Raúl Eugenio Zaffaroni

Economía

Advertencias en Wall Street por precios inflados de acciones de IA

Riesgos por una burbuja nada artificial

Suba del riesgo país y caídas en bonos y acciones

Otra vez cerca de 500 puntos

Le costó al Estado 2.300 millones de dólares en 2025,

Contrabando y ventas online: el lado oculto del comercio electrónico

Por Mara Pedrazzoli
Jan de Nul - Servimagnus quedó preadjudicada para operar la vía navegable

La hidrovía del Paraná más cerca de la privatización

Sociedad

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Un año de protestas contra ICE en Los Ángeles

“Esto puede ser todavía largo, pero vamos a ganar”

Por Benchi Calligo
Se volvería capaz de crear su propio sucesor

Anthropic pidió una pausa global de la IA

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Tras la baja, Scaloni analiza las alternativas posibles

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Friolera de partidos este sábado

Amistosos: triunfo caliente de Portugal y escueto 1-0 inglés contra Tim Payne y compañía

La Selección juega el primero de los dos amistosos previos al Mundial

Argentina vs Honduras hoy: el partido minuto a minuto

Kimi Antonelli conquistó la pole, delante de Verstappen y Hamilton

Fórmula 1: Mónaco le costó a Colapinto, que largará 14°

Por Malva Marani