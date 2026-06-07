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BÁSQUET Quimsa vs. Gimnasia en Santiago

📰 Se va la segunda

Chacón festeja; Victoriano sufre. Prensa LNB

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“Nunca es tarde para nadie”: Horacio Zeballos, el niño feliz que volvió a ganar Roland Garros

Por Pablo Amalfitano
Citar al canciller de EE.UU. se volvió costumbre para el presidente de Brasil

Marco Rubio, el rival que Lula elige confrontar

Por Darío Pignotti

El País

Un pogo de fraternidad

El Indio, la pausa y la potencia que hace falta

Por Eduardo Aliverti
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Llega a juicio oral después de la lucha de familiares para que sea considerado delito de lesa humanidad

70 años después de la Masacre de José León Suárez comienza un juicio por la verdad

Por Ailín Bullentini
“Estamos naturalizando un genocidio por goteo”, denuncia Paco Olveira

El ayuno de la Mesa Ecuménica en Plaza de Mayo

Por Karina Micheletto

Economía

El precio subió 842 por ciento desde que asumió Milei

En invierno, garrafas más caras

Las ventas minoristas pyme descendieron 1,2 por ciento interanual en mayo

Los ingresos no repuntan, el comercio tampoco

Las mujeres son las más afectadas por el endeudamiento

El drama social de la morosidad

Por Mara Pedrazzoli
Un alto enviado de Estados Unidos recoge el pago del apoyo financiero a Milei

La “Trump Mission” pasa a cobrar por ventanilla

Por Leandro Renou

Sociedad

Se realizó un ensayo clínico en 11 países con pacientes en etapa avanzada

Una vacuna contra el cáncer erradicó tumores completos y disminuyó otros

Científicos del Conicet estudiaron su sorprendente desplazamiento en el Paraná

Una raya gigante recorrió 170 kilómetros

Por Pablo Esteban

La liturgia popular no pide permiso

Por Eduardo Diana
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 7 de junio

Deportes

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Bobb tiró la “boba” y Noruega empató con Marruecos

Antonelli se convirtió en el ganador más joven del GP monegasco

Fórmula 1: Mónaco fue un caos y Alpine la pasó mal

Por Malva Marani
De cara al amistoso con Islandia y el inminente inicio del Mundial 2026

La Selección Argentina, entre el regreso de Messi y la enfermería

"Christian está bien", dijo el médico del equipo

El danés Christian Eriksen volvió a desplomarse en una cancha