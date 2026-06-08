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Al menos 35 muertos y 134 personas heridas

Terremoto en Filipinas - Clone

Terremoto en Filipinas
Terremoto en Filipinas Police gather in front of a collapsed Jollibee fast food restaurant after an 7.8 magnitude earthquake in General Santos City on June 8, 2026. A 7.8-magnitude earthquake that struck the southern Philippines on June 8 killed at least one person and collapsed buildings, police said, as the disaster sparked tsunami warnings across the region. (Photo by Edwin Espejo / AFP) EDWIN ESPEJO. AFP

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