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Deportes

PATINAJE Diálogo con Esteban González, director técnico deportivo de la CAP

📰 “Como están, las becas no alcanzan”

El impacto del ajuste en el alto rendimiento y el contexto en el que dirigentes y deportistas trabajan en busca de resultados.

Marcos González Cezer
Por Marcos González Cezer
CAPTURA VIDEO director tecnico nacional seleccion patin esteban gonzalez
Esteban González, director técnico nacional del seleccionado de patin. CAPTURA VIDEO

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