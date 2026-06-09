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📰 EE.UU. lanzó ataques contra Irán en represalia
Varias explosiones se produjeron a lo largo de la costa sur, cerca del estrecho de Ormuz. El país persa advirtió que responderá a cualquier “ataque o amenaza”.
11 de junio de 2026 - 1:54
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Trump prometió una "respuesta proporcional a la agresión iraní".
AFP. AFP
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