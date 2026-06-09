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Los trabajadores de prensa acreditados en Casa Rosada hicieron una intervención en Balcarce 50
La sala abierta, los periodistas encerrados
Por
Melisa Molina
10 de junio de 2026 - 1:10
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Intervención de periodistas frente a Casa Rosada.
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