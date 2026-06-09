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Instituciones de discapacidad ante un cierre inminente
📰 Reclaman una mano para seguir
Por
Ignacio Cagliero
09 de junio de 2026 - 21:00
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A la par de reclamar que Nación cumpla con la ley de emergencia en discapacidad, piden que la provincia haga sus aportes.
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