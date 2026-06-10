Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Perú
Elecciones
Córdoba
femicidio
Búsqueda de personas
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Economía
OPINION
📰 Al pobre argentino, ni salud
Por
Betina Stein
10 de junio de 2026 - 9:54
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
En la Argentina de Milei, los trabajadores que se enferman son sobrantes del sistema.
Archivo -
Últimas Noticias
Nublado y con neblina
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de junio
Afroméride
Clóvis Moura, el intelectual que desafió el mito de la democracia racial en Brasil
Por
Nicolás Parodi
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de junio
EDESA hará la refacturación
Tensión vecinal en General Güemes por aumentos desmedidos en la luz
Exclusivo para
La autopsia no menciona ningún elemento de violencia
La muerte dudosa del socio y amigo de Martín Menem
Por
Raúl Kollmann
Habló Dalma en la audiencia del segundo juicio por Diego Maradona
“Nadie se estaba haciendo cargo”
Finanzas y dólares
El Banco Central vuelve a comprar
El mínimo vital y móvil ya vale menos que en 2001
Un salario más mínimo que nunca
El País
La autopsia no menciona ningún elemento de violencia
La muerte dudosa del socio y amigo de Martín Menem
Por
Raúl Kollmann
Se confirmó que el tuit del Presidente fue el primero en difundir el contrato
Se caen las coartadas de Milei en el caso $Libra
Por
Irina Hauser
Víctor Pesino, ante la comisión de Acuerdos del Senado
“No pertenezco a un Poder Judicial corrupto”: la débil defensa del juez que validó la reforma laboral e intervino la UOM
Por
Luciana Bertoia
El detrás de escena de las negociaciones
El Gobierno va a firmar un acuerdo con las universidades, pero el reclamo sigue en la Corte Suprema: ¿de cuánto será el aumento?
Por
Vardan Bleyan
Economía
Finanzas y dólares
El Banco Central vuelve a comprar
Al gran pobre argentino, ni salud
Por
Betina Stein
La olla a presión que está detrás del superávit fiscal
Menos recursos y más conflictos en las provincias
Por
Mara Pedrazzoli
El mínimo vital y móvil ya vale menos que en 2001
Un salario más mínimo que nunca
Sociedad
Nublado y con neblina
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de junio
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de junio
Este pariente lejano de los cocodrilos habitó el actual territorio de La Rioja hace 237 millones de años
Científicos del Conicet hallan al depredador más temido anterior a los dinosaurios
Por
Pablo Esteban
Habló Dalma en la audiencia del segundo juicio por Diego Maradona
“Nadie se estaba haciendo cargo”
Deportes
El volante reflejó el sentimiendo del plantel luego del último amistoso
Rodrigo De Paul: “La gente se ilusiona y nosotros también”
Se impuso sin problemas ante Islandia y ya palpita el Mundial 2026
Argentina terminó su etapa de preparación con otra victoria
El historial de los que se perdieron la cita máxima a pocos días del inicio
Los sueños rotos a horas del Mundial
Por
Lucas Gatti
Acerca del eterno debate por las estrellas uruguayas
“Tenemos cuatro o cinco Mundiales”, dijo Diego Lugano