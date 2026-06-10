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Trump firmó la ley
📰 Fondos récord para el polémico ICE
12 de junio de 2026 - 1:09
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Donald Trump
Trump dijo estar encantado de firmar la ley de financiamiento del ICE.
AFP. AFP
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