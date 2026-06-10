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Economía

La olla a presión que está detrás del superávit fiscal

📰 Menos recursos y más conflictos

La caída de la recaudación y de las transferencias impacta en el aumento de la conflictividad laboral en las provincias.

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Ministerio de Economia
El Ministerio de Economía pisa la transferencias a las provincias. Jorge Larrosa

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