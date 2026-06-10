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El gobernador quiere una reforma electoral en Santa Fe
📰 No sabe todavía, pero sí contesta
“Muy entusiasmado” con su gestión, Pullaro se excusó de anunciar que irá por la reelección, porque Unidos no lo definió.
10 de junio de 2026 - 21:00
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El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti.
Gobierno de la provincia de Santa Fe
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