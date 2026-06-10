Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

La Justicia suspendió la obra del parque acuático en la costa norte

📰 Que nadie infle todavía el patito salvavidas

Un juez suspendió el decreto que habilitó la obra y atendió las razones de Ciudad Futura sobre posibles daños y atribuciones del Concejo. “Palos en la rueda”, protestó Chale.

Cuando adjudicó la obra, la Municipalidad difundió un render del Parque Acuático. Municipalidad de Rosario

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Avance en cardiología

El sistema de salud pública cordobesa sumó marcapasos de última generación

Informes que incomodan

Milei avanza sobre la oficina que controla las cuentas del Estado

Por Natalia López Gómez
Tras la crisis presupuestaria

Las universidades nacionales llegaron a un acuerdo con la gestión de Milei

Un estudio de la Universidad de San Andrés muestra una suba de la desaprobación en junio

Economía y corrupción le pegan fuerte a Milei

Por Leandro Renou

Exclusivo para

La autopsia no menciona ningún elemento de violencia

La muerte dudosa del socio y amigo de Martín Menem

Por Raúl Kollmann
Habló Dalma en la audiencia del segundo juicio por Diego Maradona

“Nadie se estaba haciendo cargo”

Finanzas y dólares

El Banco Central vuelve a comprar

El mínimo vital y móvil ya vale menos que en 2001

Un salario más mínimo que nunca

El País

Informes que incomodan

Milei avanza sobre la oficina que controla las cuentas del Estado

Por Natalia López Gómez
Tras la crisis presupuestaria

Las universidades nacionales llegaron a un acuerdo con la gestión de Milei

El amor de los plebeyos

Por Daniel Rosso
En un encuentro convocado por Fernando Espinoza

Más de cien intendentes analizaron la crisis provocada por Javier Milei

Economía

Un estudio de la Universidad de San Andrés muestra una suba de la desaprobación en junio

Economía y corrupción le pegan fuerte a Milei

Por Leandro Renou
El Ministerio de Economía y ARCA tendrán roles clave en la habilitación y control

El Gobierno reglamentó la instalación de free shops en pasos fronterizos terrestres

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 10 de junio de 2026

Al gran pobre argentino, ni salud

Por Betina Stein

Sociedad

El ataque después del duelo

La operación contra el hijo del Indio Solari que terminó desarmándose sola

Subte: nueva postergación en la licitación de la Línea F

Por Santiago Brunetto
El hecho había ocurrido en Tucumán en 2024

Sobreseyeron a los exjugadores de Vélez acusados de abusar de una joven

Luego del éxito del "panazo"

Almacenazo solidario con precios populares en Radio 750

Por Diego Álvarez

Deportes

Tendencias y curiosidades del evento deportivo más esperado

Radiografía futbolera de la Copa del Mundo

Por Malva Marani
Cifras, récords y curiosidades del torneo que arranca en tres países

El Mundial en 20 números

Por Daniel Guiñazú
La grilla completa

Empieza el Mundial: toda la programación de la Fecha 1

Fast food

Lo que hay que ver del Mundial

Por Juan José Panno