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El País

El aguante a Cristina en San José 1111 y en todo el país

📰 Con el corazón en ese balcón

A un año de la prisión y proscripción de la expresidenta, las manifestaciones de apoyo y agradecimiento se multiplicaron.

respaldo a Cristina Kirchner a un año de su condena y proscripción
respaldo a Cristina Kirchner a un año de su condena y proscripción Esta vez Cristina saludó al ritmo de "Jijiji". Guido Piotrkowski

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