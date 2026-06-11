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Economía

Un estudio de la Universidad Di Tella muestra una suba de la desaprobación en junio

📰 Economía y corrupción golpean a Milei

Adorni tiene más de 70 por ciento de imagen negativa y seis de cada 10 creen que el país está peor.

Por Leandro Renou
Comercios Cerrados
Comercios Cerrados La situación económica en la calle sigue siendo la base del rechazo social al gobierno libertario Noticias Argentinas

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