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Encuentro de la Federación Argentina de Municipios en Santa Fe
📰 Los intendentes se agrupan ante la crisis
11 de junio de 2026 - 21:00
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El presidente del la FAM, Fernando Espinoza.
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