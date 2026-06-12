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📰 El recetario trucho del doctor santafesino
El perjuicio económico para la obra social asciende a 700 millones de pesos. La defraudación abarcó dos años de recetas falsas.
12 de junio de 2026 - 22:32
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La Oficina de Criminalidad Económica de Rosario, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, inició la investigación.
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