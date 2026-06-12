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Cultura

CINE “Letras robadas", de John Carney, con Paul Rudd y Nick Jonas

📰 Hacer música y vivir de ella

El abismo entre el reconocimiento soñado y la realidad cotidiana es uno de los conflictos centrales del film.

Ezequiel Boetti
Por Ezequiel Boetti
En el entramado de "Letras robadas" resulta clave la música. David Cleary/Lionsgate. David Cleary/Lionsgate

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