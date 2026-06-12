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El concejal Aleart y el periodista Novaresio se acogieron al Régimen Simplificado de Ganancias

Tras los pasos de Adorni y Sturzenegger

El agresor tenía una pena anterior y restricción de acercamiento

Prisión efectiva por violencia y abusos

Allanan consultorios de un cardiólogo de la región por estafa millonaria al Pami

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La Ciudad abrió la licitación

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El cuarto viaje del Papa

La dignidad humana, la paz y la justicia en el mensaje de León XIV en España

Por Washington Uranga
Familias autoconvocadas, docentes y estudiantes presentarán este viernes la iniciativa

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El País

LLA se intenta despegar del jefe de Gabinete

Efecto Adorni: tensión en la mesa política y silencio incómodo en las filas libertarias

Por Melisa Molina
Perlas ocultas de la declaración jurada

Cómo hizo Adorni para ganar $490 millones en 17 días

Por Matías Ferrari
El ministro la entregó apenas arrancó el Mundial

Aquí está, esta es: la declaración jurada de Manuel Adorni

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Economía

Importación de casas modulares para un campamento minero

La producción local quedó afuera

La demanda no llega a la mitad de plazas disponibles

Finde largo con pocas reservas

En mayo, aumentó 2,4% intermensual, por la suba de las verduras

Canasta alimentaria, arriba de la inflación

Según el INDEC, fue el segundo mes consecutivo de desaceleración

La inflación de mayo fue del 2,1 por ciento

Sociedad

La Ciudad abrió la licitación

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Por Santiago Brunetto
Un pronóstico preocupante para los próximos meses

El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad nunca antes vista

Así lo refiere un nuevo estudio internacional que fija el final de la década como un parteaguas

Calentamiento global: por las actividades humanas el punto de no retorno será en 2030

Por Pablo Esteban
Temperaturas inusualmente altas para junio

Temperatura récord de 15,4 grados en la Antártida en la víspera del invierno austral

Deportes

Copa del Mundo

Corea del Sur venció 2-1 a República Checa, por el Grupo A del Mundial 2026: minuto a minuto

Este viernes, otro de los anfitriones debuta ante Bosnia Herzegovina

Con Trump en el horizonte: los desafíos de Canadá

Por Pablo Vignone
Comienza la fecha 7 del circuito

En Modo Mundial, la Fórmula 1 pone primera en Barcelona

Nueva York perdía por 29 y le ganó por uno a San Antonio

NBA: Los Knicks lograron una remontada histórica y acarician el título