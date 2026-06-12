Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

TITULOS B - Clone

Últimas Noticias

Copa del Mundo

Corea del Sur y República Checa empatan 0-0, por la primera fecha del Grupo A del Mundial: minuto a minuto

En la antesala de su debut frente a Brasil por el Grupo C

Mundial 2026: un despreocupado Hakimi acudió en bicicleta al entrenamiento de Marruecos

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 12 de junio de 2026

La proclamación de un ganador en el balotaje puede tardar semanas

Perú: Fujimori sacó una leve ventaja en el conteo

Por Carlos Noriega

Exclusivo para

Una explicación que demoró tres meses y no convence

Más que un dibujo, un laberinto para ganar tiempo en la justicia

Por Irina Hauser
La demanda no llega a la mitad de plazas disponibles

Finde largo con pocas reservas

La Ciudad abrió la licitación

CABA: habrá locales gastronómicos en 16 espacios verdes públicos

Por Santiago Brunetto
La Biblioteca Popular La Chicharra propone un espacio de conversación sobre el sur argentino

Una geografía que no está desierta

Por Omar Alfonzo

El País

Una explicación que demoró tres meses y no convence

Más que un dibujo, un laberinto para ganar tiempo en la justicia

Por Irina Hauser
El Congreso exige respuestas urgentes sobre el patrimonio del exvocero

Piden moción de censura para Adorni

Por Paula Marussich
Anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo

Un nieto recuperado pudo establecer la identidad de su padre

Pidió que se respeten las políticas públicas de memoria

La justicia cuestionó la presencia de militares armados en la exESMA

Por Luciana Bertoia

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 12 de junio de 2026

La demanda no llega a la mitad de plazas disponibles

Finde largo con pocas reservas

Importación de casas modulares para un campamento minero

La producción local quedó afuera

Mejora en la calificación de deuda y contacton con autoridades chinas

Buen clima financiero con ayuda multilateral

Sociedad

Homenaje al fotógrafo asesinado en 1997

José Luis Cabezas, más cerca de tener su calle en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad abrió la licitación

CABA: habrá locales gastronómicos en 16 espacios verdes públicos

Por Santiago Brunetto
¿El diseñador salta del barco libertario?

Piazza reveló por qué bajó a Milei de su desfile benéfico: “No es buen momento para que lo abucheen”

Un pronóstico preocupante para los próximos meses

El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad nunca antes vista

Deportes

Copa del Mundo

Corea del Sur y República Checa empatan 0-0, por la primera fecha del Grupo A del Mundial: minuto a minuto

En la antesala de su debut frente a Brasil por el Grupo C

Mundial 2026: un despreocupado Hakimi acudió en bicicleta al entrenamiento de Marruecos

También atajó Dibu por un rato

Día movidito para la Selección entre Senesi, la lesión de Tagliafico y la lluvia que no fue

Por Cristian Dellocchio
El partido inaugural entre México y Sudáfrica fue derecho al historial de las tarjetas rojas

De Nuremberg hasta Ciudad de México, los partidos mundialistas con más expulsiones