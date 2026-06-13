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FUTBOL ¿Cómo se vive el Mundial en la ciudad de la Selección?

📰 Entre gritos, cervezas y recuerdos de guerra

A 16 kilómetros del estadio donde jugarán Argentina y Argelia, miles se juntan en el Fan Fest para ver los partidos en pantalla gigante, entre otros estímulos.

Cristian Dellocchio
Por Cristian Dellocchio
Alpine's Argentine driver Franco Colapinto takes part in the qualifying session at the Circuit de Catalunya ahead of the Catalonia Formula One Grand Prix in Montmelo, on the outskirts of Barcelona, on June 13, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Los estadounidenses vivieron una victoria histórica de su equipo. AFP. AFP

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