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Creciente demanda de asistencia de personas situación de calle
📰 Mucho más que indicadores de la crisis social
200.000 personas reciben de manera directa o indirecta algún tipo de ayuda del municipio rosarino, de acuerdo a datos oficiales.
13 de junio de 2026 - 23:41
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Asistencia a personas en situación de calle
Prensa Municipalidad Rosario
Temas en esta nota:
Rosario
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