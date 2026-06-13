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Deportes

Complicado primer día para los Alpine, con mucha degradación de neumáticos

📰 Viernes con más problemas que soluciones

Franco Colapinto en Barcelona IG Alpine

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Marziotta encabezó el segundo plenario de Peronismo por la Provincia en Bahía Blanca

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Cae el empleo registrado: 41 mil puestos menos en un año

El Central terminó la semana con saldo comprador

El dólar oficial cerró a la baja

Consideraron incorrecto que se les atribuyan responsabilidades

Las cripto se despegan de Adorni

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Sociedad

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Un árbitro somalí deportado, jugadores iraníes que deben dormir fuera del país y otro iraquí detenido

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Por Dolores Curia
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Accidente en Mallorca

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