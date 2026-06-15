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El Mundo

Lo aseguró Israel Katz, ministro de Defensa de Netanyahu

📰 Israel se resiste a dejar el sur del Líbano

Jerusalem (-), 15/06/2026.- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a news conference in Jerusalem, 15 June 2026, following the announcement of a US-Iran mediated preliminary framework to end regional military hostilities. (Jerusalén) EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL
Israeli Prime Minister Netanyahu holds news conference after US-Iran agreement El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. EFE. EFE

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