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El Mundo

Lo que falta en el memorándum

Por Guillermo Makin
US President Donald Trump speaks during a bilateral meeting with France's President on the sidelines of the G7 summit, in Evian, central-eastern France on June 15, 2026. A G7 summit is set to take place June 15 to 17 in the French town of Evian-les-Bains near Switzerland and it will be attended by country leaders as well as the EU's foreign policy chief and ministers from Brazil, Canada, the United Arab Emirates and Turkey. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Donald Trump Trump está apremiado por una crítica situación doméstica. AFP. AFP

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