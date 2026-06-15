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El País

Hubo aumento para los universitarios, pero siguen los paros

📰 Un acuerdo inestable y con mucho desacuerdo

El gobierno por fin abrió la billetera, aunque está lejos de cumplir con lo que marca la ley de financiamiento. Los gremios presionan para que la Corte defina.

Karina Micheletto
Por Karina Micheletto
Marcha Universitaria
AGD UBA confirmó que esta será otra semana completa de paro. AGD UBA confirmó que esta será otra semana completa de paro. Guido Piotrkowski

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