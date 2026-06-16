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Cultura

MÚSICA Mariano Mellino estrena la fiesta The Hook en The Bow y Palacio Alsina

📰 “Me preparo para romper todo en todos lados”

El DJ y productor prepara un álbum que no se limitará al progressive house, y planea llevar sus eventos masivos Audioholics a Miami, Lima y Amsterdam.

Por Roque Casciero
Mariano Mellino 02-21/12/2024
"La mejor herramienta que tengo para producir es mi experiencia como DJ", dice Mellino. Foto pag 28: Con Marcelo y Julio Moura, de Virus. Prensa

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