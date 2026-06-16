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Más de la mitad de la obra sería con fondos públicos
Un salón de baile “con la nuestra”
Según reveló el Washington Post, el costo del proyecto de Trump en la Casa Blanca subiría a unos 600 millones de dólares.
17 de junio de 2026 - 22:02
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salon baile
Trump aseguró que el proyecto de salón de baile se financiaría con donaciones privadas.
EFE
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Estados Unidos
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Donald Trump
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