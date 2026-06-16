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El Mundo

Más de la mitad de la obra sería con fondos públicos

Un salón de baile “con la nuestra”

Según reveló el Washington Post, el costo del proyecto de Trump en la Casa Blanca subiría a unos 600 millones de dólares.

EFE estados unidos casa blanca construccion salon baile donald trump
salon baile Trump aseguró que el proyecto de salón de baile se financiaría con donaciones privadas. EFE

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