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Rosario|12

Un hombre sufrió graves quemaduras en barrio Casiano Casas

📰 Diez policías simuladores fueron imputados

La investigación del fiscal Socca sostiene que el ataque fue seguido por amenazas a testigos, maniobras de encubrimiento y la confección de documentación falsa.

José Maggi
Por José Maggi

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