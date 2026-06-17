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Rosario|12

La muerte del padre y sus dos hijos por monóxido de carbono

📰 Fue de manera intencional y deliberada

El hecho en General Lagos fue provocado por el hombre, que tenía una denuncia de la madre de sus hijos por violencia.

Lorena Panzerini
Por Lorena Panzerini
El director provincial de Investigación Criminal, Darío Chávez, y el fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2. Prensa Gobernación Santa Fe

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